Movida fuori controllo, a Napoli più poliziotti in servizio nel fine settimana La Giunta Comunale di Napoli ha approvato due delibere per cercare di contrastare la movida fuori controllo del capoluogo partenopeo: più pattuglia in strada, soprattutto nel fine settimana e nei luoghi più frequentati dai giovani, dal Vomero a Chiaia passando per i Quartieri Spagnoli e il Centro Storico.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un’immagine della movida ai Quartieri Spagnoli.

Ci saranno più poliziotti in servizio nei luoghi della movida napoletana e soprattutto nel fine settimana. Lo ha annunciato la Giunta Comunale di Napoli, che ha approvato due delibere fortemente volute dal nuovo sindaco Gaetano Manfredi e dall'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu. Accolte, dunque, le richieste dei residenti che da tempo lamentano una situazione di forte difficoltà al Centro Storico, dove la movida è da tempo fuori controllo.

Risse e violenze quotidiane nei luoghi della movida

La situazione al Centro Storico e nei luoghi della movida napoletana dal Vomero a Chiaia passando per i Quartieri Spagnoli, è segnalata come insostenibile da parte dei residenti già da diverso tempo. Risse, violenza, strade impraticabili per il sovraffollamento che rendono impossibile perfino la circolazione delle automobili o delle ambulanze, come già capitato. E non manca una criminalità sempre più diffusa: qualche sera fa era finita con un pestaggio una lite nata per una sigaretta elettronica, in un altro caso erano volate addirittura coltellate.

Le due delibere approvate dalla Giunta

I maggiori controlli, tuttavia, non saranno immediati: con la prima delibera, è stato approvato infatti:

un aumento del contingente di poliziotti municipali nei fine settimana in orario tardo serale e notturno, con l'impiego di ulteriori tre pattuglie automontate e 9 dipendenti da impegnare nei punti nevralgici della movida cittadina

ma questo avverrò per tre mesi del prossimo anno, a seguito della partecipazione ad un bando regionale per il finanziamento di questo progetto. Nell'altra delibera, invece, è stato approvato un secondo progetto che mira ad acquistare ulteriore materiale informatico per la Polizia Locale, "necessario per supportare ed implementare i controlli alle violazioni del Codice della Strada".