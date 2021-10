Picchiati, presi a calci e rapinati: l’ennesima folle notte nel centro storico di Napoli Un violento pestaggio davanti all’Università L’Orientale di Napoli: prima il furto di una sigaretta elettronica, poi la rissa e il furto di un portafoglio. Una delle vittime a Fanpage.it: “Assurdo, la zona è diventata invivibile, vengono solo per rubare”. Da tempo i residenti denunciano illegalità diffusa ed un quartiere diventato invivibile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Notte di follia davanti a Palazzo Giusso, storica sede dell'Università L'Orientale di Napoli, dove un gruppo di ragazzi ha pestato e poi rapinato alcuni ragazzi. Il motivo che ha scatenato la rissa è stata una sigaretta elettronica rubata e non restituita, che ha scatenato la rabbia del ladro stesso. A Fanpage.it uno dei ragazzi vittime del pestaggio, che aveva provato solo a dividere i due e che alla fine ha avuto la peggio. Ma non è la prima volta che episodi del genere si verificano in zona: i residenti da tempo infatti lamentano notti folli come questa, che hanno portato uno dei quartieri storici di Napoli ad essere invivibili.

Il racconto di una delle vittime del pestaggio

Uno dei pestati della scorsa notte ha raccontato a Fanpage.it la vicenda che lo ha visto, suo malgrado, protagonista. Il giovane ha spiegato di aver solo provato a calmare le acque dopo la prima aggressione ai danni di un altro ragazzo, ma ha finito per essere quello più colpito dalla furia cieca dei violenti.

Non c'entravo assolutamente nulla, per provare a dividerli mi sono trovato per terra, mentre ad un altro mio amico lo hanno colpito in tre e poi gli hanno anche rubato il portafoglio.

Il giovane ha spiegato anche che la situazione è diventata incandescente dopo che uno degli aggressori aveva poco prima rubato una sigaretta elettronica. La vittima del furto ne aveva infatti chiesto la restituzione, provocando così la violenta reazione che ha dato inizio alla rissa.

Gli ha tirato subito un pugno in faccia, e così io e un mio amico siamo intervenuti per dividerli. Ed uno di loro invece mi ha tirato un pugno forte come una martellata, sono rimasto a terra circa 30-40 secondi, e mentre ero per terra uno di loro mi ha preso anche a calci sul fianco destro.

Un'aggressione barbarica, che fortunatamente si è conclusa senza ulteriori aggressioni, con i presenti che sono riusciti a prestare i primi soccorsi ai ragazzi.

Per fortuna c'erano tante persone che ci hanno aiutato a riprenderci. Ma ormai la zona è diventata invivibile, vengono lì solo per rubare.

La Zona Universitaria da tempo ostaggio dell'illegalità

Ma si tratta solo dell'ultimo episodio di questo tipo: nelle scorse settimane, e come si verifica ormai da anni, la zona sembra quasi abbandonata ad una movida selvaggia e senza regole, con i residenti disperati. Dalle ambulanze impossibilitate a passare per l'enorme folla di giovani che bloccano le strade nel fine settimana (e non solo), alle risse per futili motivi, oltre a rapine e furti in quantità, passando per il caso di fine estate in cui un ragazzo provò a "scalare" a mani nude il palazzo de L'Orientale finendo per cadere dalla facciata e poi al pronto soccorso per le ferite riportate.