Follia a Napoli, ragazzo si arrampica sul portone dell’università Orientale e cade per diversi metri Un giovane è precipitato da diversi metri mentre si arrampicava sul portone di Palazzo Giusso, sede dell’Università Orientale, nel centro di Napoli. La scena, a cui hanno assistito i tantissimi ragazzi che riempievano la piazzetta per la serata di movida, è stata ripresa da un telefono cellulare, si sarebbe trattato di una bravata. Il giovane, soccorso dal 118, non è in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Ha perso la preso all'improvviso, un piede in fallo e non è riuscito a reggersi. Da lì, un volo di diversi metri, immortalato in un video girato con un cellulare, un attimo dopo il commento del ragazzo che filma: "La gente ‘a perso ‘a capa", ha perso la testa. È successo ieri sera, sabato 28 agosto, in Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro di Napoli, da anni luogo di ritrovo notturno per migliaia di giovani e giovanissimi.

Il giovane si è arrampicato sul portone di Palazzo Giusso, sede dell'Università Orientale. Pochissimi secondi di immagini, che da ieri sera sono diventate virali, inizialmente pubblicate dal Comitato Vivibilità Pubblica e poi rimbalzate su social e whatsapp. La scena è avvenuta davanti a tantissimi giovani che erano nella piazzetta. Il ragazzo è caduto da un'altezza di circa tre metri, ha riportato delle ferite ma le sue condizioni non sono gravi; i primi a soccorrerlo sono stati alcuni dei presenti, che hanno allertato il 118. Per arrivare al giovane i sanitari hanno dovuto farsi largo tra la folla.

Le conseguenze di una bravata simile erano state ben più gravi nel 2016, quando uno studente del Conservatorio di Napoli aveva perso la vita dopo essere precipitato dall'obelisco di piazza San Domenico Maggiore, altro luogo della movida cittadina da sempre affollato. Il ragazzo, 23 anni, intorno alle 2:30 del mattino si era arrampicato ed era arrivato a circa la metà della struttura quando aveva perso l'equilibrio, cadendo da circa 13 metri. Inutili i soccorsi: il ragazzo era morto poco dopo in ospedale. Anche quella volta la scena era stata ripresa dai cellulari, gli amici lo stavano filmando durante la folle arrampicata.

