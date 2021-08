Rissa nella movida a Caserta, pugile di 18 anni muore accoltellato Un 18enne pugile del Casertano, Gennaro Leone, è deceduto ieri sera dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata in zona movida; è stato raggiunto da un fendente alla gamba, la lama gli ha probabilmente reciso l’arteria femorale. Indagini in corso dei carabinieri, che stanno ascoltando gestori di locali e giovani.

A cura di Nico Falco

Un 18enne della provincia di Caserta è morto nella notte dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata a Caserta davanti ai locali della movida le cui circostanze non sono ancora del tutto chiare. La vittima, Gennaro Leone, giovane di San Marco Evangelista che praticava il pugilato a Marcianise, è stata colpita a una gamba; la lama avrebbe reciso l'arteria femorale, portandolo rapidamente al dissanguamento. Trasportato al Pronto Soccorso, il ragazzo è deceduto poche ore dopo.

L'aggressione è avvenuta in pieno centro, in via Giambattista Vico, tra via Roma e corso Trieste, nel corso della notte appena trascorsa. Leone, stando a quanto ricostruito, intorno alla mezzanotte era con gli amici nei pressi di alcuni locali quando è stato coinvolto nella rissa, che sarebbe scoppiata per futili motivi. Probabilmente uno sguardo di troppo, uno spintone forse accidentale e la situazione è subito trascesa. Si sono affrontati diversi giovani, uno di loro ha tirato fuori un coltello. Il 18enne sarebbe stato raggiunto da un singolo fendente, a una gamba. Dopo il ferimento, il fuggi fuggi generale: gli altri si sono dileguati, compreso il responsabile dell'aggressione, e il ragazzo è stato soccorso da alcuni presenti; è stato allertato il 118, poco dopo è arrivata un'ambulanza subito ripartita a sirene spiegate alla volta del Pronto Soccorso del Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta; il 18enne è deceduto intorno alle 3, a causa dell'ingente perdita di sangue.

Sulla vicenda sono in corso indagini affidate ai carabinieri, al momento non risultano fermati. I militari hanno ascoltato diversi ragazzi che erano presenti ieri sera in zona, per ricostruire la dinamica e identificare i vari coinvolti alla rissa; gli interrogatori sono ancora in corso, i sospetti si sarebbero concentrati su un coetaneo della vittima, nei confronti del quale non sono stati però ancora emessi provvedimenti. Acquisite anche le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza installate nelle vicinanze.