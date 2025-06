video suggerito

Nella cassetta della posta gli trovano 1.300 dosi di crack: 38enne arrestato in centro a Napoli L’uomo, nella notte appena trascorsa, è stato sorpreso dalla polizia mentre armeggiava nella cassetta della posta di un edificio in centro a Napoli: all’interno c’erano 1.347 dosi di crack. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una corrispondenza molto particolare quella rinvenuta nella cassetta della posta di un uomo di 38 anni: all'interno, infatti, erano nascoste 1.347 dosi di crack. Nella notte appena trascorsa, durante servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, mentre transitavano in vico Guardia, nel centro della città, hanno notato il 38enne che, all'interno di uno stabile, armeggiava con una cassetta postale; alla vista degli agenti l'uomo, originario del Ghana, ha tentato di occultare la chiave della cassetta e di darsi alla fuga, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato.

Entrati in possesso della chiave, i poliziotti hanno aperto la cassetta della posta, rinvenendo al suo interno le 1.347 dosi di crack del peso di circa 210 grammi. Sulla base del ritrovamento della sostanza stupefacente, gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione dell'abitazione del 38enne, al cui interno, ben occultati, sono stati rinvenuti 600 euro in banconote di diverso taglio. Al termine delle operazioni, pertanto, il 38enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.