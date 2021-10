Movida violenta, feriti due ragazzini nella notte a Napoli: uno picchiato, l’altro accoltellato Due giovanissimi, uno di 16 e l’altro di 14 anni, sono finiti al Pronto Soccorso nella notte: il primo accoltellato a una coscia, l’altro selvaggiamente picchiato. I due episodi, che non sarebbero collegati, sono avvenuti nel centro storico di Napoli, tra i locali della movida; indagini in corso dei carabinieri, che stanno cercando di risalire ai responsabili e di ricostruire la dinamica.

A cura di Nico Falco

Largo San Giovanni Maggiore, immagine di repertorio

Un ragazzino di 16 anni accoltellato alla coscia, un altro di appena 14 anni selvaggiamente picchiato con schiaffi e pugni alla testa: è il bilancio dell'ennesima notte di violenza nella movida napoletana, con due giovanissimi finiti al Pronto Soccorso dopo essere stati aggrediti in strada da coetanei. I due episodi, avvenuti entrambi nel centro storico, non sarebbero collegati; sono in corso indagini affidate ai carabinieri.

Il primo ad arrivare al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, intorno alla mezzanotte, è stato il 16enne. Il giovanissimo ha raccontato di essere stato aggredito in Largo San Giovanni Maggiore; uno sconosciuto, senza apparente motivo, gli si sarebbe scagliato contro e avrebbe sferrato il fendente, colpendolo alla coscia destra. La lama non ha causato gravi danni, il 16enne è stato medicato e riaffidato ai genitori con prognosi di 10 giorni. Pochi minuti dopo, nello stesso ospedale è arrivato anche il 14enne. Il ragazzino, che non è stato in grado di riferire i motivi dell'aggressione, ha detto di essere stato picchiato da diverse persone davanti a un bar di via dei Carrozzieri a Monteoliveto e di essere stato lasciato esanime in strada, dove poi alcuni passanti lo hanno soccorso per accompagnarlo in ospedale; è stato anche lui dimesso e affidato ai genitori, con prognosi di 21 giorni salvo complicazioni.

Sui due ferimenti indagano i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che stanno cercando di risalire ai responsabili e di ricostruire la dinamica. I due luoghi indicati dalle vittime distano meno di 500 metri, ma per il momento non sarebbero emersi elementi tali da far ritenere che ci sia un collegamento.