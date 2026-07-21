Due accoltellati nella notte a Casoria, nel Napoletano: gli episodi forse collegati tra loro

Due persone accoltellate a Casoria: non è escluso un collegamento tra i due episodi. Si tratta di un 18enne incensurato ed un 37 già noto alle forze dell’ordine.

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Un 18enne e un 37enne sono stati accoltellati nella notte a Casoria, nel Napoletano, in circostanze diverse: ma non si esclude che i due episodi possano essere collegati tra loro. Nel primo caso, si tratta di un incensurato portato all'ospedale Pellegrini con ferite da taglio alla guancia destra, alla mano sinistra e all'orecchio destro. Sarebbe stato ferito da alcune persone nei pressi di un campetto da calcio, ma la sua ricostruzione è al vaglio degli inquirenti: non è stato fornito il luogo preciso dell'aggressione, e i carabinieri della Pattuglia mobile di zona Centro stanno indagando in tutte le direzioni. Il giovane se la caverà con dieci giorni di prognosi.

Allo stesso orario, ovvero attorno alle 00.30 di questa notte, un 37enne già noto alle forze dell'ordine è stato ferito all'addome con un coltello, sempre a Casoria. In questo caso, l'aggressione è avvenuta in via Giovanni Pascoli, all'angolo con via Nuova detta Casoria. Anche in questo caso, l'aggressione sarebbe avvenuta da parte di un gruppo di giovani: l'uomo è ricoverato in prognosi riservata al Nuovo Policlinico di Napoli, dove è stato trasferito dopo un primo soccorso all’Ospedale del Mare di Ponticelli. Indagini in corso da parte dei carabinieri per capire se i due eventi possano essere collegati tra loro: al vaglio, intanto, la versione del 18enne.