Morto Gennaro Ferrara, ex rettore dell’Università Parthenope di Napoli: lutto nel mondo accademico

Morto l’ex rettore dell’Università Parthenope di Napoli, Gennaro Ferrara. Il cordoglio dell’Ateneo e delle istituzioni.

Gennaro Ferrara

Lutto nel mondo accademico per la morte di Gennaro Ferrara, ex rettore dell'Università Parthenope di Napoli. "Maestro e mentore – lo ricorda in una nota la Segreteria del Magnifico Rettore, che ha espresso il cordoglio e il "profondo dolore" per la scomparsa – protagonista indiscusso della storia del nostro Ateneo, il Professor Ferrara ne è stato illuminato Rettore dal 1986 al 2010, imprimendo alla Parthenope una svolta epocale. Con straordinaria passione, lungimiranza e capacità, ha saputo trasformare un piccolo istituto universitario specialistico in una moderna e prestigiosa Università multidisciplinare, al punto da essere unanimemente considerato uno dei fondatori della Parthenope contemporanea".

L'Università Parthenope: "Punto di riferimento autorevole"

Per l'Ateneo napoletano, "il suo contributo, il suo sostegno e la sua preziosa esperienza non sono mai venuti meno. Fino agli ultimi giorni, la sua presenza è stata costante nella vita dell’Ateneo, rappresentando un punto di riferimento autorevole e affettuoso per l’intera comunità universitaria. Per quanti desidereranno rendergli un ultimo saluto, sarà allestita la camera ardente presso la sua amata Villa Doria d’Angri, luogo da lui fortemente voluto e acquisito al patrimonio dell’Università Parthenope. Seguirà una successiva comunicazione con l’indicazione degli orari di apertura e chiusura della camera ardente e con le informazioni relative alle esequie. L’intera comunità accademica si stringe con profondo affetto alla moglie Tiziana, alla figlia e collega Marilù, ai figli Grazia, Giulia e Antonio e a tutti i familiari, condividendone l’immenso dolore per la perdita di un uomo che ha segnato indelebilmente la storia e l’identità dell’Università Parthenope".

Il cordoglio delle istituzioni

Tantissimi i messaggi di cordoglio anche a livello istituzionale. "È salito in cielo stamattina Gennaro Ferrara – scrive l'assessore regionale al Patrimonio, Enzo Cuomo – Rettore emerito dell'Istituto Universitario Navale e poi ideatore e fondatore dell'Università Parthenope.Un grandissimo Rettore, persona di intelligenza superiore e di una grande visione unita ad una straordinaria capacita' di concretizzare i progetti in realizzazioni.Un Magnifico per davvero".

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’Amministrazione comunale esprimono "profondo cordoglio per la scomparsa di Gennaro Ferrara, già rettore dell’Università Parthenope di Napoli. Scompare una figura da sempre impegnata sia a livello accademico, sia a livello istituzionale. Napoli perde un uomo che ha dedicato la sua vita alla diffusione del sapere tra le giovani generazioni. Grazie a lui e alla sua instancabile attività la Parthenope è stata capace di divenire un polo universitario di prim’ordine".

Mentre il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) aggiunge: "Lo conoscevo da quando ero rappresentante degli studenti e negli anni ho imparato ad apprezzarlo. Era sempre giovale e disponibile soprattutto con i giovani. Era allegro e autoironico. Provava sincera simpatia nei miei confronti e me l'ha sempre dimostrato. Da parte mia l'ho sempre stimato e rispettato come uomo e come rappresentante delle istituzioni. Mi avrebbe fatto piacere vederlo ancora una volta e scambiare 4 chiacchiere in amicizia. Di lui avrò sempre uno splendido ricordo. Buon viaggio Rettore".