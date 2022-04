Trasporto pubblico a Napoli

La metro 1 di Napoli è ferma da ore: è ‘colpa’ di un pulsante della centrale di controllo Saltato un interruttore relativo alla sostituzione di una batteria di servizio del sistema di sicurezza durante una manutenzione di routine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Salta un pulsante alla centrale di controllo della metro Linea 1, si fermano tutti i treni. A Napoli la circolazione dei treni è ferma dalle 9, all'origine dello stop c'è, secondo l'Anm, un guasto al sistema elettrico. In pratica, durante un intervento di manutenzione di routine, come ne avvengono a centinaia nel corso dell'anno, un interruttore relativo alla sostituzione di una batteria di servizio del sistema di sicurezza non avrebbe funzionato. Il sistema di sicurezza a questo punto avrebbe cominciato a perdere energia, un malfunzionamento che ha fatto scattare il blocco della centrale e quindi dei treni. Il guasto ha mandato in tilt anche i sistemi di telecomunicazioni e automazione.

I tecnici Hitachi e Anm sono intervenuti prontamente, prima per individuare e identificare la causa del blocco, poi per le riparazioni. Gli operatori sono al lavoro da circa due ore e mezza per ricaricare il sistema di sicurezza, ma l'operazione si stima che richiederà diverse ore. Ieri era stato il sito web dell'Anm a saltare, risultando in mattinata offline per alcune ore.

Il guasto alla metropolitana, ferma su tutta la linea, è avvenuto proprio oggi in concomitanza con la prima corsa inaugurale della Funicolare di Mergellina, dopo due anni di stop a causa della carenza di personale della manutenzione, con la partecipazione del sindaco Gaetano Manfredi e dell'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza. Negli scorsi giorni, non erano mancate le polemiche per l'assenza dei trasporti pubblici su ferro – metro e funicolari – nel pomeriggio di Pasqua, a causa del mancato accordo con i sindacati sulle corse aggiuntive festive, come anticipato da Fanpage.it.