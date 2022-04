Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 Napoli, fermi tutti i treni: guasto tecnico alla centrale operativa Guasto alla centrale operativa dei Colli Aminei che coordina i treni su tutta la linea su ferro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metropolitana Linea 1 ferma su tutta la tratta dalle 9 di questa mattina, a causa di un guasto tecnico. In tilt la centrale operativa dei Colli Aminei che coordina i treni su tutta la linea su ferro. I telefoni sono rimasti isolati. I tecnici sono al lavoro per capire le cause, che potrebbero essere le più varie, non si esclude anche un attacco hacker. Anche ieri si erano registrati disservizi, con il sito web Anm andato offline in mattinata per alcune ore. Proprio oggi era prevista contemporaneamente la prima corsa inaugurale della Funicolare di Mergellina, dopo due anni di stop a causa della carenza di personale della manutenzione. A bordo del primo treno della funicolare anche il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore ai trasporti Edoardo Cosenza.

Il sindacato Usb: "Trasporti pubblici in crisi"

"Neanche il tempo di riaprire la funicolare di Mergellina – commenta Adolfo Vallini, sindacalista Usb – alla presenza della stampa e dell'assessore Edoardo Cosenza, che alle ore 8,55 si ferma la circolazione sulla linea 1 della metropolitana per guasto. Il trasporto pubblico a Napoli, così come in tutta la regione Campania, è in profonda crisi. Da troppo tempo si attende invano un cambiamento tanto promesso è mai realizzato. Le parole della politica e dei gestori delle società di trasporto fanno a gara, purtroppo per i cittadini utenti i fatti restano in panchina. Per un rilancio vero e concreto del TPL in Campania servirebbero maggiori finanziamenti e un piano integrato dei trasporti che possa assicurare ai cittadini campani una mobilità rispettosa dell'ambiente, sicura ed efficiente in tutti i giorni dell'anno e non solo in occasione di grandi eventi".

Sito internet Anm ieri offline

Ieri, invece, il sito internet dell'Anm è rimasto offline per alcune ore. L'azienda ha comunicato di aver messo i suoi tecnici al lavoro per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Oggi il sito era già di nuovo attivo.

Metro Linea 1 chiude in anticipo di sera per tre giorni

La metro Linea 1, intanto, chiuderà in anticipo di 2 ore per tre giorni, per attività di verifica in linea, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22 Aprile, la Linea 1 metropolitana anticipa la chiusura con ultime corse passeggeri:

20 e 21 Aprile

• da Piscinola ore 20.28;

• da Garibaldi ore 21.54.

22 Aprile

• da Piscinola ore 21.38;

• da Garibaldi ore 22.04.