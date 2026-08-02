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Incidente vicino all’Aeroporto di Salerno, scontro tra Micra e Range Rover: ferita 37enne, utilitaria distrutta

Scontro tra una Micra e una Range Rover: l’utilitaria accartocciata e fuori strada. Ferita 37enne.
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A cura di Pierluigi Frattasi
Incidente a Pratole, nei pressi dell'Aeroporto Costa D'Amalfi
Incidente a Pratole, nei pressi dell'Aeroporto Costa D'Amalfi

Scontro tra due auto al bivio Pratole di viale della Libertà, vicino all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi: nello schianto sono rimaste coinvolte una Nissan Micra, completamente distrutta e finita fuori strada, e una Range Rover, che ha riportato seri danni. Ferita una 37enne che era a bordo dell'utilitaria ed è stata ricoverata in ospedale. Il sinistro è avvenuto attorno alle 3 di notte di sabato 1 agosto. La centrale operativa del 118 dell'Asl di Salerno ha allertato un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vopi.

A bordo della Micra, rimasta distrutta, viaggiavano una ragazza di 37 anni di Eboli, portata in ospedale policontusa con ferite, e un ragazzo che ha riportato ferite lievi. La donna è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Battipaglia per gli accertamenti del caso. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi. Nel Range Rover un ragazzo, che è rimasto illeso ed avrebbe riportato solo escoriazioni alla testa.

La 37enne ferita in ospedale

Nella Micra distrutta una ragazza di Eboli di 37 anni che ha riportato dolore all'addome, dolore alla colonna vertebrale e ferite lacero contusa ai due arti inferiori. È stata trasportata, come detto, all' ospedale di Battipaglia in codice giallo. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, la Range Rover proveniva da una traversa, mentre la Micra transitava sul rettilineo.

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