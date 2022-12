Incidente frontale tra moto e auto a Ercolano: due feriti, uno è in Rianimazione Ad avere la peggio sono stati i due uomini a bordo della moto: il conducente ha riportato ferite guaribili in 30 giorni, mentre il passeggero è in gravi condizioni.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, venerdì 30 dicembre, a Ercolano, nella provincia di Napoli: per cause ancora in corso di accertamento, in via Gabriele D'Annunzio, una motocicletta Honda e un'automobile, una Mini Cooper, si sono scontrate frontalmente intorno alle 20.30. Ad avere la peggio sono stati i due uomini a bordo della moto, un 45enne e un 32enne, entrambi residenti a Torre del Greco: i due, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco.

Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente

Al 45enne, che si trovava alla guida della moto, sono state riscontrate "lesioni da politrauma" giudicate guaribili in 30 giorni; il 32enne, che era il passeggero del mezzo a due ruote, è stato invece ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della tenenza di Ercolano, che hanno svolto tutti i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto, che come detto è ancora poco chiara; i due veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati.