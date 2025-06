video suggerito

Incidente ad Arzano: 15enne in scooter travolto da auto pirata, è in ospedale Un quindicenne è stato travolto da un’automobile ad Arzano (Napoli), il guidatore si è dato alla fuga; il ragazzino è stato ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stato ricoverato in ospedale, non in gravi condizioni ma dovrà restare in osservazione, un 15enne di Arzano, in provincia di Napoli, travolto nella notte da un'automobile che subito dopo è scappata. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte all'incrocio tra via Luigi Rocco e via Benedetto Croce, sul posto sono intervenuti i carabinieri per la ricostruzione della dinamica e l'avvio delle indagini.

Il 15enne, residente nella zona, era in sella a una Vespa quando è stato colpito dall'altro veicolo; l'automobilista non si è fermato dopo l'impatto e ha proseguito la corsa, riuscendo così a far perdere le proprie tracce. Sono stati allertati i soccorsi e il ragazzino è stato accompagnato dal 118 all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita; arrivato in codice giallo, è stato trattenuto in osservazione ma non avrebbe riportato lesioni gravi.

Lo scooter, di cilindrata 50, è stato sequestrato; dagli accertamenti è emerso che non aveva la copertura assicurativa. I militari della Compagnia di Casoria sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica e per identificare l'altro veicolo coinvolto e, di conseguenza, il guidatore che si è dileguato; allo scopo sono state acquisite le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza della zona.