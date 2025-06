video suggerito

Incendio in casa, morto il figlio: mamma e fratello si salvano. Dramma a Saviano (Napoli) Incendio a Saviano, nel Napoletano. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Salvati mamma 87enne e figlio 58enne. Il secondo figlio 55enne è morto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un grosso incendio è scoppiato in una casa di Saviano, in provincia di Napoli, dove si trovava una famiglia. La mamma e uno dei due figli sono stati salvati dai carabinieri e vigili del fuoco. L'altro figlio di 55 anni che si trovava al piano di sopra, invece, purtroppo è stato ritrovato morto. Il rogo è scoppiato in un appartamento di Corso Europa, all'altezza del civico 43, di Saviano, questa mattina. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono stati allertati subito i soccorsi e sul posto sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola e i vigili del fuoco. raggiunti poco dopo dalle ambulanze del 118.

Incendio a Saviano (Napoli): sul posto pompieri, carabinieri e 118

I militari dell'Arma con l'ausilio dei pompieri sono riusciti a penetrare nell'appartamento divorato dalle fiamme e a trarre in salvo la mamma 87enne e il figlio 58enne. All'appello, però, mancava ancora il secondo figlio 55enne, che si trovava al piano superiore. Qui, probabilmente, secondo le prime informazioni, si sarebbe innescato l'incendio. Quando sono saliti al piano di sopra, non senza difficoltà, i soccorsi hanno fatto l'amara scoperta. Il 55enne, purtroppo, era già deceduto. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento dei focolai da parte dei vigili del fuoco. Al termine, quando saranno tutti estinti, si potranno avviare le indagini per chiarire l'origine del rogo.

Sul posto ci sono ancora i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi di rito ed acquisito le prime testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.