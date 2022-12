Il forno collettivo: l’idea del paesino il Cilento contro le bollette troppo alte Succede a Celle di Bulgheria, nella provincia di Salerno; il piccolo Comune, già qualche mese fa, aveva offerto 5mila euro a chi avesse intenzione di comprare casa.

A cura di Valerio Papadia

Il caro bollette sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie in tutta Italia e, allora, ecco che le comunità si ingegnano per cercare di alleviare i disagi e consentire ai cittadini di risparmiare. Un esempio arriva da Celle di Bulgheria, piccolo paesino del Cilento, nella provincia di Salerno: qui l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gino Marotta, ha deciso di lanciare il "forno di comunità". Qui, i cittadini di Celle di Bulgheria, potranno cuocere pane e pizze gratuitamente, senza preoccuparsi del consumo di gas ed elettricità.

Il forno costruito per la pandemia di Covid, ora sarà riutilizzato

L'inaugurazione del "forno di comunità", che sorge nel centro storico del paesino, è prevista per oggi, sabato 17 dicembre, alle ore 16.30: parteciperanno anche gli studenti dell’istituto scolastico omnicomprensivo di Torre Orsaia, che daranno vita a un laboratorio di panificazione. In realtà, il forno è stato costruito dopo il lockdown del marzo 2020 dovuto alla pandemia di Covid-19, e adesso sarà utilizzato per questo nobile scopo.

A Celle di Bulgheria 5mila euro a chi compra casa e ci si trasferisce

Celle di Bulgheria, come detto piccola cittadina del Cilento, che conta circa 1.800 abitanti, era balzata agli onori delle cronache qualche mese fa, grazie a un'altra iniziativa dell'amministrazione comunale: un bonus di 5mila euro a chi fosse intenzionato a compare casa in paese e stabilirvi la propria residenza principale. Una iniziativa nata per ripopolare il piccolo borgo, ma anche "per rilanciare il turismo, un settore che ha risentito molto negli ultimi due anni della pandemia di Covid-19" come dichiarò il sindaco Marotta a Fanpage.it lo scorso agosto.