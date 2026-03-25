Morto il Prof Giorgio Donsì, ex rettore dell’Università di Salerno: lutto nel mondo accademico

Giorgio Donsì

Lutto nel mondo accademico per la scomparsa del professore Giorgio Donsì, ex rettore dell'Università di Salerno, dove ha lavorato per oltre 30 anni. Il docente, professore emerito dell'ateneo di Fisciano, è scomparso oggi, 25 marzo. "Nel lasciare il servizio con il nuovo Anno Accademico – scriveva nel 2016 nella sua lettera all'università – desidero rivolgere un saluto al Rettore della mia Università e, nella Sua persona, all'intera Comunità Accademica dell'Ateneo salernitano, di cui mi onoro di aver fatto parte per trenta anni della mia vita e cui sono grato di aver dato e condiviso motivazioni forti e sentite a questi anni di attività".

Il ricordo dell'Università di Salerno: "Era un innovatore"

L'Università di Salerno ha voluto esprimere in un messaggio il "profondo cordoglio nel mondo universitario e istituzionale per la scomparsa del professor Giorgio Donsì, professore emerito ed ex Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Figura di grande rilievo accademico e umano, Donsì ha rappresentato un punto di riferimento per l’intera comunità universitaria. Durante il suo mandato da Rettore, ha guidato l’Ateneo in una fase complessa, segnata da difficoltà strutturali e organizzative, riuscendo però a imprimere una svolta decisiva verso l’innovazione e il rilancio".

"Il suo contributo – conclude – è stato determinante per la crescita dell’Università di Salerno e per lo sviluppo del Campus, oggi riconosciuto come uno dei poli universitari più importanti del Mezzogiorno. Visione, competenza e senso delle istituzioni hanno contraddistinto il suo operato, lasciando un’eredità concreta e duratura. Alla famiglia, e a tutti i suoi cari, giungano le più sentite condoglianze. L’intera comunità accademica si stringe nel ricordo di un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo nella storia dell’Ateneo".