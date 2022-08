A Celle di Bulgheria, in Cilento, 5mila euro a chi compra casa (e ci va ad abitare) Come molti borghi italiani, cosiddetti “Comuni marginali”, colpiti dallo spopolamento, anche a Celle di Bulgheria, nel Salernitano, viene assegnato un bonus a chi compra casa e vi trasferisce la sua residenza principale.

A cura di Valerio Papadia

Uno scorcio di Celle di Bulgheria

Sono sempre di più i borghi e le cittadine, in Italia, in cui si osserva un vero e proprio esodo, uno spopolamento che, per mancanza di opportunità lavorative, attrattive sociali e culturali, porta gli abitanti ad abbandonare la propria terra e a spostarsi altrove. Per queste cittadine, i cosiddetti "Comuni marginali", il Dipartimento per le Politiche di Coesione destina un fondo, un sostegno economico che possa incentivarne il ripopolamento. È il caso di Celle di Bulgheria, piccolo centro nel Cilento, nella provincia di Salerno, che ha fatto partire una iniziativa per attrarre le persone e convincerle a stabilirvisi: 5mila euro di bonus a chi deciderà di comprare casa in città e di stabilirvi la propria residenza principale. Il sindaco Gino Marotta racconta a Fanpage.it: "L'iniziativa è nata proprio in questi giorni e, devo dire, con una certa soddisfazione, che qualcuno mi ha già telefonato per reperire informazioni e, magari, stabilire la proprio residenza nella nostra città". L'iniziativa riguarda anche attività commerciali, per le quali il contributo previsto è invece di 10mila euro.

Il primo cittadino racconta che, negli ultimi 15-20 anni, come accaduto in molti paesi italiani, anche a Celle di Bulgheria si è assistito a uno spopolamento, un esodo che, in questo lasso di tempo, ha fatto diminuire la popolazione di circa il 20%: oggi, la cittadina conta meno di 1.800 abitanti. "Celle di Bulgheria si trova in una posizione strategica – racconta ancora il sindaco Marotta – visto che siamo a circa 10 minuti da località note come Palinuro. L'iniziativa potrebbe essere un modo anche per rilanciare il turismo, un settore che ha risentito molto negli ultimi due anni della pandemia di Covid-19".

Come presentare la domanda per il bonus da 5mila euro

Per presentare la domanda e avere accesso al contributo c'è tempo fino alle ore 12 del 9 settembre 2022. La domanda – in formato Pdf – dovrà essere inoltrata all'indirizzo mail protocollo@pec.comunecelledibulgheria.it oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Celle di Bulgheria.