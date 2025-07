video suggerito

Arriva la Ferrari Amalfi, nuovo modello di lusso di Maranello: già esposta in città “La Ferrari Amalfi è realtà”: così il comune, il modello esposto nel fine settimana in piazza Duomo, da ieri via alle ordinazioni. Prezzo base 240mila euro. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Ferrari ha inaugurato il modello "Amalfi": un gioiello da 640 cavalli e 240mila euro di prezzo base, pronta ad invadere il segmento di lusso del mercato automobilistico mondiale a partire dal prossimo anno. La presentazione non poteva che avvenire ovviamente ad Amalfi, perla del Mediterraneo e tra le prime Repubbliche Marinare d'Italia. Soddisfazione ovviamente anche dallo stesso comune amalfitano.

"La suggestione di un sogno": così il comune di Amalfi ha annunciato la novità, aggiungendo:

In anteprima mondiale è stata presentata la Ferrari Amalfi.Un omaggio al sud Italia e alla Costa d'Amalfi, al centro del mondo Ferrari. Ieri pomeriggio anche la conferenza stampa di presentazione con la presenza del Sindaco di Amalfi Daniele Milano e Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari.La nuova Ferrari sarà esposta in Piazza Duomo il 4 e 5 luglio per tutti gli appassionati!

Dunque, questo fine settimana si prevedono lunghe code di cittadini e turisti pronti ad immortalarla. Anche perché per questo bolide, dal prezzo proibitivo, bisognerà attendere l'anno prossimo, quando inizieranno le consegne, rigorosamente "su ordinazione", come tutte le auto di questa gamma.

La Ferrari Amalfi è alimentata esclusivamente da un motore a combustione interna a 640 cavalli, per una velocità massima di 320 chilometri orari. Dotata di uno spoiler posteriore attivo integrato, è una coupé 2+, ovvero è dotata di due sedili posteriori di piccole dimensioni. Il prezzo di partenza è di quelli "importanti": 240mila euro, con le prime consegne previste per il primo trimestre del 2026 in Europa, mentre negli Stati Uniti d'America arriverà circa tre mesi dopo, con un prezzo di base maggiore anche visti i dazi imposti da Trump. Da ieri sono aperti gli ordini, e in tanti di quelli che possono permettersela hanno già chiesto informazioni al riguardo.