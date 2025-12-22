Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, uccisa da Diego Di Domenico, poi suicida

Anna Tagliaferri, la vittima. A destra Diego Di Domenico, il femminicida

Anna Tagliaferri, 40 anni, di Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, imprenditrice, è stata ammazzata domenica 21 dicembre 2025 dal compagno Diego Di Domenico, 40 anni, sommelier, che successivamente si è tolto la vita. La donna conviveva da circa un anno con Di Domenico, i due si conoscevano dai tempi della scuola; la relazione sentimentale era nata negli ultimi anni. Tagliaferri era la terzogenita della famiglia proprietaria della storica pasticceria Tirrena, simbolo cittadino e nota per la linea di cioccolatini "Cavoto", lei si occupava molto di relazioni pubbliche e sviluppo di nuovi prodotti, lui spesso l'aiutava al negozio come cassiere, riferiscono conoscenti.

Dinamica e movente dell'omicidio di Anna Tagliaferri

La dinamica del femminicidio, di questo si tratta, è la seguente: l'assassinio è avvenuto in casa, Anna Tagliaferri è stata mortalmente accoltellata con almeno 8 coltellate inferte tra gola, addome, schiena. La madre di lei, Giovanna Venosi, 75 anni, anche lei in casa in quei momenti ha tentato di difenderla ed è rimasta ferita. Compiuto il gesto omicida, Diego Di Domenico è andato verso la tromba delle scale, è uscito da una finestra della palazzina, l'ha scavalcata per arrivare fino al tetto e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Il movente non è chiaro. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla locale Procura stanno verificando una circostanza: se l'assassino fosse davvero in cura per problemi psichiatrici e se assumesse o meno farmaci.

Lutto a Cava dei Tirreni, sospese manifestazioni natalizie

Cava dei Tirreni, poco meno di 50mila abitanti, Monti Lattari, cerniera fra l'Agro nocerino-sarnese la zona dei Monti Lattari che porta alla penisola sorrentina, è una delle cittadine più belle dell'area: negozi, locali, movida. Anna Tagliaferri era stimata e conosciuta, come tutta la sua famiglia. Il sindaco Vincenzo Servalli ha sospeso tutte le manifestazioni natalizie in segno di lutto.

Particolarmente commovente il messaggio apparso oggi sui social dell'attività della donna uccisa, la pasticceria Tirrena: «Proprio come avresti voluto tu, tutti gli ordini presi, verranno rispettati! Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te. Proprio come avresti voluto tu Tutti gli ordini presi, verranno rispettati! Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te. Siamo distrutti dal dolore».

La squadra di calcio Cavese 1919, serie C, scrive: «È una tragedia che colpisce l’intera comunità di Cava de’ Tirreni e che lascia sgomenti, addolorati e senza parole. In un momento così doloroso, tutte le componenti del Club esprimono la propria vicinanza alla famiglia Tagliaferri ed a tutti coloro che l'hanno amata in maniera sana e limpida. Da sempre e per sempre, condanneremo con fermezza ogni forma di violenza, facendo appello a tutti ad insegnare i valori del rispetto, della dignità e della vita. Davanti a una perdita così ingiusta, il silenzio e il raccoglimento diventano un dovere morale per tutta la nostra città».