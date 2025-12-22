napoli
Video thumbnail

Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, uccisa da Diego Di Domenico, poi suicida

Domenica 21 dicembre a Cava dei Tirreni (Salerno) ennesimo femminicidio del 2025: Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice, è stata ammazzata da Diego Di Domenico, suo coetaneo, col quale conviveva da un anno.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Redazione Napoli
7 CONDIVISIONI
Anna Tagliaferri, la vittima. A destra Diego Di Domenico, il femminicida
Anna Tagliaferri, la vittima. A destra Diego Di Domenico, il femminicida

Anna Tagliaferri, 40 anni, di Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, imprenditrice, è stata ammazzata domenica 21 dicembre 2025 dal compagno Diego Di Domenico, 40 anni, sommelier, che successivamente si è tolto la vita. La donna conviveva da circa un anno con Di Domenico, i due si conoscevano dai tempi della scuola; la relazione sentimentale era nata negli ultimi anni. Tagliaferri era la terzogenita della famiglia proprietaria della storica pasticceria Tirrena, simbolo cittadino e nota per la linea di cioccolatini "Cavoto", lei si occupava molto di relazioni pubbliche e sviluppo di nuovi prodotti, lui spesso l'aiutava al negozio come cassiere, riferiscono conoscenti.

Dinamica e movente dell'omicidio di Anna Tagliaferri

La dinamica del femminicidio, di questo si tratta, è la seguente: l'assassinio è avvenuto in casa, Anna Tagliaferri è stata mortalmente accoltellata con almeno 8 coltellate inferte tra gola, addome, schiena. La madre di lei, Giovanna Venosi, 75 anni, anche lei in casa in quei momenti ha tentato di difenderla ed è rimasta ferita. Compiuto il gesto omicida, Diego Di Domenico è andato verso la tromba delle scale, è uscito da una finestra della palazzina, l'ha scavalcata per arrivare fino al tetto e si è lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. Il movente non è chiaro. I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla locale Procura stanno verificando una circostanza: se l'assassino fosse davvero in cura per problemi psichiatrici e se assumesse o meno farmaci.

Lutto a Cava dei Tirreni, sospese manifestazioni natalizie

Cava dei Tirreni, poco meno di 50mila abitanti, Monti Lattari, cerniera fra l'Agro nocerino-sarnese la zona dei Monti Lattari che porta alla penisola sorrentina, è una delle cittadine più belle dell'area: negozi, locali, movida. Anna Tagliaferri era stimata e conosciuta, come tutta la sua famiglia.  Il sindaco Vincenzo Servalli ha sospeso tutte le manifestazioni natalizie in segno di lutto.

Leggi anche
Chi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava dei Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato

Particolarmente commovente il messaggio apparso oggi sui social dell'attività della donna uccisa, la pasticceria Tirrena: «Proprio come avresti voluto tu, tutti gli ordini presi, verranno rispettati! Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te. Proprio come avresti voluto tu Tutti gli ordini presi, verranno rispettati! Con gli occhi pieni di lacrime, siamo qui per te. Siamo distrutti dal dolore».

La squadra di calcio Cavese 1919, serie C, scrive: «È una tragedia che colpisce l’intera comunità di Cava de’ Tirreni e che lascia sgomenti, addolorati e senza parole. In un momento così doloroso, tutte le componenti del Club esprimono la propria vicinanza alla famiglia Tagliaferri ed a tutti coloro che l'hanno amata in maniera sana e limpida. Da sempre e per sempre, condanneremo con fermezza ogni forma di violenza, facendo appello a tutti ad insegnare i valori del rispetto, della dignità e della vita. Davanti a una perdita così ingiusta, il silenzio e il raccoglimento diventano un dovere morale per tutta la nostra città».

Cronaca
Salerno
7 CONDIVISIONI
Immagine
Anna Tagliaferri, uccisa da Diego Di Domenico a Cava dei Tirreni, dolore e sconcerto in città
Chi era Anna Tagliaferri, l'imprenditrice uccisa dal compagno che poi si è suicidato
Perseguita l'ex fidanzata, minacce di morte per strada e sui social: 23enne arrestato nel Casertano
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views