Omicidio-suicidio nel Salernitano, accoltella la compagna e si getta dalla finestra: morti due 40enni

È accaduto a Cava de’ Tirreni: un uomo di 40 anni ha accoltellato la sua compagna, coetanea, e si è poi gettato dalla finestra. Lui è deceduto sul colpo, mentre la donna è morta in ospedale.

Immagine di repertorio

Una tragedia si è verificata nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre, a Cava de' Tirreni, nella provincia di Salerno: intorno alle 16.30, un uomo di 40 anni ha accoltellato una donna della stessa età, sua compagna. Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, l'uomo, Diego Di Domenico, dopo aver accoltellato la compagna, Anna Tagliaferri, si è gettato dalla finestra in via Ragone: per il 40enne non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. La 40enne accoltellata, invece, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza all'ospedale più vicino, dove è stata ricoverata in condizioni di salute che sono state giudicate molto gravi; purtroppo, la donna è morta poco dopo il suo arrivo nel nosocomio.

L'uomo e la donna non vivevano insieme

Sul luogo della tragedia sono intervenuti, inoltre, i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e per individuare le motivazione dietro a quello che appare a tutti gli effetti, al momento, un omicidio-suicidio. Secondo le prime risultanze emerse dalle indagini, l'uomo e la donna non erano conviventi, anche se la natura dei loro rapporti non è ancora nota.

A Cava de' Tirreni sospese le iniziative per il Natale

La tragedia di questo pomeriggio ha profondamente scosso la comunità di Cava de' Tirreni, dove entrambe le vittime erano molto conosciute. Il sindaco Vincenzo Servalli, che si è recato sul posto per seguire in prima persona tutti gli sviluppi della vicenda, ha reso noto di aver sospeso tutte le iniziative previste in città per le festività natalizie.