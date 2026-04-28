Fingono di chiedere indicazioni stradali agli automobilisti per derubarli: 3 arresti a Salerno

Fingevano di chiedere informazioni stradali ad altri automobilisti, ma mentre questi si distraevano, un complice rubava dall'interno dell'auto: tre le persone finite oggi ai domiciliari, un quarto invece è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le "vittime" venivano colpite tra Salerno e Battipaglia: numerose le denunce tra settembre e dicembre 2025, con i carabinieri che hanno indagato a lungo prima di riuscire a ricostruire il tutto. Questa mattina, i militari dell'Arma della stazione di Salerno Mercatello hanno così dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura locale nei confronti dei quattro.

Il gruppo dovrà rispondere, a vario titolo, di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Dopo aver rubato oggetti dai veicoli, principalmente denaro, documenti e carte di credito dalle borse o borselli, utilizzavano infatti questi strumenti per prelevare denaro presso gli sportelli bancomat o per effettuare pagamenti in diversi esercizi commerciali. Proprio queste transazioni mettevano rapidamente in allarme i malcapitati automobilisti, che così capivano subito di essere stati derubati. Dopo circa quattro mesi di indagini, oggi sono partite le ordinanze cautelari nei confronti dei quattro soggetti. Si tratta di un 27enne, un 21enne, un 23enne (tutti ai domiciliari) ed un 51enne per il quale è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.