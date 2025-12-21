Chi era Anna Tagliaferri, uccisa a Cava dei Tirreni dal compagno, che poi si è suicidato

Anna Tagliaferri, uccisa dal compagno a Cava de’ Tirreni (Salerno)

La comunità di Cava dei Tirreni, cittadina nella provincia di Salerno, è sconvolta per quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 21 dicembre: un uomo di 40 anni, Diego Di Domenico, ha ucciso a coltellate la compagna, Anna Tagliaferri, della stessa età, e si è poi suicidato. Entrambe le vittime erano molto conosciute in città, soprattutto la donna, dal momento che era titolare dell'Antica Pasticceria Tirrena, locale noto a Cava.

A testimoniare il dolore della comunità, il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, si è recato personalmente sul posto per seguire tutti gli sviluppi della vicenda. In una nota dell'amministrazione comunale si legge: "Il Sindaco Vincenzo Servalli, che è sul posto, sgomento per l'accaduto, sospende tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione".

L'uomo è morto sul colpo, la donna in ospedale

La tragedia si è consumata intorno alle ore 16.30 di oggi, in un appartamento in via Ragone. Da quanto si apprende, Di Domenico e Tagliaferri avrebbero pranzato insieme poi, tra l'uomo e la donna – che dalle prime informazioni non erano conviventi – ci sarebbe stata una lite, al culmine della quale l'uomo ha accoltellato la compagna; poi, si è lanciato da una finestra dell'appartamento. Per il 40enne non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo, mentre Anna Tagliaferri è stata soccorsa e trasportata all'ospedale più vicino, in condizioni di salute apparse subito molto gravi; e infatti, purtroppo, poco dopo l'arrivo in ospedale la donna è morta.

Nell'appartamento luogo dell'ennesimo femminicidio, anzi, di quello che si configura come un omicidio-suicidio, sono intervenuti anche i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per delineare con esattezza la dinamica di quanto accaduto e le motivazioni dietro la tragedia.