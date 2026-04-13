napoli
video suggerito
video suggerito

Terremoto nel Salernitano, scossa di magnitudo 2.3 a Ricigliano alle 15,24 di domenica 12 aprile

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata dai sismografi dell’Ingv a Ricigliano, in provincia di Salerno.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata alle 15,24 di domenica 12 aprile a Ricigliano, in provincia di Salerno, dai sismografi dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma è stato localizzato ad una profondità attualmente stimata di 19 chilometri dalla sala sismica di Roma. Si tratta di una zona che si trova al confine tra la Campania e la Basilicata, a circa 30 chilometri da Potenza e a 41 chilometri da Battipaglia e 59 da Salerno e 61 da Avellino. Al momento, a quanto si apprende, non sarebbero stati segnalati danni a cose o persone.

L'area del terremoto è zona sismica, fu colpita nell'80

Ricigliano è in Zona 1, quella di massima pericolosità sismica secondo la mappa del Servizio Sismico del Dipartimento di Protezione civile. L'area è fortemente sismogenetica. Nel corso dei secoli si sono registrati terremoti energeticamente forti, come quello del 1561, con due scosse di magnitudo 6.3 e 6.7, del 1694, di magnitudo 6.7 e del 1980 di magnitudo 6.9. Anche nel 1980 l'area di Ricigliano fu pesantamente coinvolta dal sisma del 23 novembre che devastò l'Irpinia. Il bilancio fu molto pesante, con 22 morti e molti feriti. Molte case crollarono.

Nel 2024 si sono registrate diverse scosse a Ricigliano tra i mesi di febbraio e giugno. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter fu registrata alle 20,32 del 16 febbraio 2024, a 4 chilometri a Nord del paese e ad una profondità di 7.7 chilometri. Un'altra scossa di magnitudo 2.8 si ebbe, sempre a nord del comune, alle 8,38 del 25 giugno 2024, sempre ad una profondità di circa 7 chilometri. La Campania è una regione considerata ad alto livello di pericolosità sismica: il 23% del territorio e dei Comuni lungo la fascia appenninica è considerato ad alta pericolosità mentre il 65% dei Comuni della Regione è considerato a moderata pericolosità sismica. Appena il 12% dei Comuni è classificato a bassa pericolosità. A questo, va aggiunto anche che la Regione Campania presenta due grandi aree soggette ad elevata pericolosità vulcanica, quali l’area vesuviana e la zona dei Campi Flegrei con le relative isole.

Leggi anche
L'autostrada Salerno-Reggio Calabria chiusa il 12 aprile tra Eboli e Battipaglia: rimozione ordigni
Immagine
Cronaca
Salerno
Terremoti
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ospedale del Mare, ecco barelle dopo controllo Nas e i sospetti su un giro d'affari abusivo
I Nas all'Ospedale del Mare: barelle insufficienti al Pronto Soccorso, controllate le ambulanze
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views