Giovanni Cardone muore a 27 anni: vittima di incidente in moto per scansare pedone in autostrada

Incidente stradale sull'autostrada A3, morto motociclista 27 enne, ferito un altro uomo. Lutto a Torre del Greco. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Giovanni Cardone, la vittima

Lutto a Torre del Greco per la morte di Giovanni Cardone, 27 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte di domenica 8 giugno sull'Autostrada A3 Napoli-Salerno, all'altezza del km 3, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso accertamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale della Questura di Napoli, indagini affidate alla sottosezione Angri.

Incidente sull'autostrada A3, muore motociclista 27enne di Torre del Greco

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di accertamento, il 27enne era alla guida della sua moto sull'A3, nel tratto compreso tra San Giorgio a Cremano e Ponticelli, quando si sarebbe imbattuto in un pedone che stava attraversando a piedi l'autostrada per motivi non chiari. Si tratterebbe di un cittadino di origine straniera. Non è chiaro perché si trovasse a piedi in autostrada. Il giovane motociclista, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe cercato di scansare il pedone per evitare l'impatto, ma nella manovra avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e poi venendo travolto da un'auto che sopraggiungeva alle spalle.

Il conducente della vettura non sarebbe, infatti, riuscito ad evitarlo. C'è da precisare che l'incidente è avvenuto di notte, con visibilità ridotta, in una manciata di secondi. Immediata la richiesta di soccorso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada e le ambulanze del 118. Il personale sanitario ha subito prestato le prime cure mediche ai feriti. Cardone è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale del Mare di Ponticelli. Ma le sue condizioni erano molto gravi. Qui sarebbe deceduto, attorno alle ore 2,30, nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita. Ferito gravemente anche il pedone che era in strada. Sotto choc anche l'automobilista coinvolto nel sinistro.