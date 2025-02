video suggerito

È morto Domenico, 17 anni, investito da un'auto in viale Dohrn. I suoi organi salveranno altre vite È stato dichiarato morto Domenico, il 17enne investito al viale Dohrn qualche giorno fa. I suoi organi espiantati.

A cura di Redazione Napoli

Domenico Cirillo, il giovane deceduto

È morto Domenico Cirillo, il 17 enne investito nella notte del 2 febbraio scorso da una Mini Cooper guidata da un 19enne in viale Dohrn, il lungo viale parallelo al Lungomare di Napoli. Il giovane era in condizioni disperate. E oggi, nel pomeriggio, è terminato il periodo di osservazione (6 ore) previsto in questi casi prima di dichiarare il decesso. Domenico frequenntava il liceo Labriola di Fuorigrotta ed era un giocatore di basket.

Domenico vivrà nel corpo di altre persone. Sono infatti iniziate subito dopo questo triste passaggio le operazioni di espianto degli organi, condotte all'ospedale Cardarelli, al termine delle quali la salma verrà messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Continuano intanto le attività investigative di acquisizione delle immagini di videosorveglianza e di raccolta delle dichiarazioni dei testimoni da parte del personale dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta ricostruendo l'accaduto.

Cordoglio è espresso dalla Napoli Basket Academy che su Facebook lo ricorda con una immagine che ritrae il ragazzo in palestra, con l'amato pallone da basket:

La Napoli Basket Academy esprime profondo cordoglio per la scomparsa del giovane atleta Domenico Cirillo, a seguito di un tragico incidente stradale della scorsa settimana. In questo momento di immenso dolore, il Presidente della Napoli Basket Academy Riccardo Gattola, insieme a tutta la società, si stringe ed esprime totale vicinanza alla famiglia di Domenico Cirillo, agli amici e a tutta la comunità cestistica, ricordando Domenico, giovane talento della formazione Under 19.

È stata una giornata terribile sul fronte della sicurezza stradale. Oggi è deceduto anche l’uomo di 82 anni coinvolto in un incidente stradale sabato scorso in via Regina Margherita a Secondigliano. L'anziano guidava uno scooter quando, per motivi ancora in corso di accertamenti, era entrato in contatto con una Fiat Panda condotta da un 26enne.