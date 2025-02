Lotta per la vita il 17enne investito agli chalet di viale Dohrn: gravissimo in rianimazione

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

È gravissimo il ragazzo di 17 anni investito da un'auto nella notte di domenica scorsa agli chalet di viale Dorhn, sul lungomare di Napoli. Il giovane ferito, dopo l'incidente avvenuto attorno alle ore 2,00 di notte, è stato subito soccorso e trasportato prima all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, poi, attorno alle 6 del mattino, trasferito all'Ospedale "Antonio Cardarelli". Qui, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stato preso in carico dalla neurochirurgia per la gestione di un grave trauma cranico. Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento volto a limitare i danni dovuto al trauma cranico. Attualmente, il paziente è in carico presso il reparto di Rianimazione del Dipartimento di emergenza ed Urgenza, in prognosi riservata. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi e lotta per la vita.

Le indagini della polizia locale sull'incidente in viale Dohrn

L'incidente stradale è avvenuto nella notte di domenica, 2 febbraio 2025, attorno alle ore 2,50 in viale Dohrn, nella corsia di marcia da piazza Vittoria a piazza delle Repubblica. Un giovane 19enne alla guida di una Mini Cooper stava percorrendo la strada del lungomare, quando, all'altezza degli Chalet dei Pini, ha investito un ragazzo di 17 anni mentre attraversava la strada. Il ragazzo è stato trasportato in gravi condizioni prima all'ospedale S.Paolo per poi essere trasferito al Cardarelli per un urgente intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica Stradale. Il conducente è stato sottoposto ad esami tossicologici. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata per violazione delle limitazioni nella guida, in quanto era alla guida di un veicolo di potenza elevata, trattandosi di un neopatentato.