Un 17enne è stato investito davanti gli Chalet dei Pini a Mergellina: è in gravi condizioni Un 17enne investito da una Mini Cooper in viale Dohrn, all'altezza degli Chalet dei Pini a Mergellina: è in gravissime condizioni al Cardarelli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ragazzo di 17 anni è stato investito questa notte mentre attraversava la strada: è ricoverato in gravi condizioni in ospedale al Cardarelli. L'investimento è avvenuto su viale Dohrn, all'altezza degli Chalet dei Pini, nel quartiere napoletano di Mergellina, attorno alle 2.50 di questa notte. Ad investire il giovane, un 19enne alla guida di una Mini Cooper, mentre procedeva da Piazza Vittoria verso Piazza della Repubblica: si tratta un neopatentato a cui è stata subito ritirata la patente per violazione delle limitazioni nella guida (era alla guida infatti, spiega la Polizia Municipale, di un veicolo di potenza elevata). Il veicolo è stato sequestrato, mentre il 19enne è stato sottoposto ad esami tossicologici.

Il 17enne è stato portato in codice rosso prima all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, poi è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, per un urgente intervento chirurgico. Al momento, si trova ricoverato in gravi condizioni ed in imminente pericolo di vita. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Stradale.