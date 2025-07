video suggerito

Incidente a Caiazzo tra moto e camion, un giovane ricoverato in gravi condizioni Un motociclista in ospedale dopo un incidente a Caiazzo, in provincia di Caserta: scontro con un furgone della raccolta rifiuti attorno alle 8 di questa mattina.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente questa mattina nel territorio di Caiazzo, in provincia di Caserta, tra moto e camion: ad avere la peggio il motociclista, portato in ospedale in gravi condizioni dal 118 intervenuto sul posto. L'impatto è avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina, lungo la Strada Provinciale 336 Sannitica (la ex strada statale 87), all'incrocio che da Caiazzo conduce verso Ruviano. Qui, moto e furgone si sono scontrati per motivi ancora tutti da chiarire. Il motociclista è finito così al suolo, soccorso dai sanitari del 118 accorsi poco dopo.

Portato in ospedale, il motociclista (di cui non sono state rese note le generalità) è attualmente ricoverato in gravi condizioni. Sul posto la polizia municipale e i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica del fatto ed accertare le responsabilità. Sentito intanto l'autista del furgoncino, un mezzo addetto alla raccolta dei rifiuti. La motocicletta, una Kawasaki Z 750, è finita sulla cunetta a lato della strada. Traffico interrotto lungo la provinciale per consentire i rilievi alle forze dell'ordine ed i soccorsi.