Incidente in scooter tra Mugnano e Calvizzano, grave un ragazzo di 15 anni

L’incidente si è verificato nella serata di ieri: il 15enne ha perso il controllo dello scooter ed è caduto violentemente sull’asfalto; è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, giovedì 10 luglio, tra Mugnano e Calvizzano, nella provincia di Napoli: nell'incidente è rimasto ferito gravemente un ragazzo di 15 anni. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il minorenne stava guidando il suo scooter e stava percorrendo corso Italia, in direzione di Mugnano, quando per cause che sono ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo a due ruote; sbalzato dalla sella, il 15enne è caduto violentemente sull'asfalto.

Sono stati alcuni passanti, dopo aver assistito all'incidente, ad allertare i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al 15enne e lo hanno poi trasportato all'ospedale più vicino; il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni di salute. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Mugnano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente, visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona; secondo una prima ricostruzione, nell'incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.