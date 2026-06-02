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Sorrento, incidente scooter-auto in via degli Aranci: muore una donna, grave il giovane conducente

La vittima, 63 anni, è morta sul colpo. Il ragazzo alla guida del mezzo, 18 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Sorrento.
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A cura di Redazione Napoli
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Un impatto violento, in piena via degli Aranci. Lo scooter si schianta contro un'auto in marcia e per la passeggera non c'è nulla da fare: muore sul colpo. È successo a Sorrento, dove i carabinieri dell'aliquota radiomobile e della stazione locale sono intervenuti per ricostruire una delle dinamiche più drammatiche della cronaca stradale peninsulare.

La vittima è una donna del 1961, 63 anni. Alla guida del mezzo c'era un ragazzo del 2006, 18 anni appena, che dopo l'urto è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sorrento, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. L'automobilista coinvolto è rimasto illeso.

Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dai militari. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento: gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto, stabilire le velocità in gioco e capire chi avesse la precedenza al momento dell'impatto.

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Via degli Aranci è una delle arterie più trafficate del centro di Sorrento, percorsa quotidianamente da residenti e turisti. L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale nella penisola sorrentina, dove i mezzi a due ruote restano tra le categorie più esposte al rischio. Le indagini sono condotte dalla stazione dei carabinieri di Sorrento in coordinamento con la radiomobile. Gli accertamenti tecnici sui veicoli sequestrati potrebbero essere determinanti per la ricostruzione finale.

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