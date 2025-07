Più controlli alla stazione Linea 2 di Mergellina, obiettivo sicurezza e meno evasione dei biglietti

L’iniziativa “Alta Concentrazione” di Ferrovie dello Stato è partita in questi giorni alla stazione di Napoli-Mergellina: il personale FS Security ha operato numerosi controlli in stazione.

È partita dalla stazione di Napoli-Mergellina l'iniziativa "Alta Concentrazione" di Ferrovie dello Stato, grazie alla quale è stato istituito il presidio di FS Security per garantire maggiore sicurezza per i viaggiatori e gli operatori in stazione – che ospita sia la Linea 2 della metropolitana cittadina sia i treni regionali – e per contrastare l'evasione dei biglietti.

L'iniziativa, avviata da FS Security, la divisione di Ferrovie dello Stato specializzata in sicurezza, in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'Esercito Italiano, ha lo scopo di intensificare i controlli nelle aree di pertinenza della stazione, ma anche a bordo dei treni. In particolare, i controlli alla stazione di Napoli-Mergellina hanno preso il via la scorsa settimana e hanno visto l'impiego di 16 operatori di FS Security: giovedì 26 giugno, sono stati controllati 1.750 viaggiatori, sia in stazione che a bordo di 40 treni.

Il progetto "Alta Concentrazione" è partito proprio dalla stazione di Napoli-Mergellina e proseguirà nei prossimi mesi anche in altre stazioni italiane: lo scopo è, come detto, in primo luogo quello di garantire la sicurezza, non soltanto nelle grandi stazioni, ma anche in quelle di medie e piccole dimensioni.