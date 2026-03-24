Due lievi scosse di terremoto tra Salernitano e Golfo di Policastro nelle prime ore del mattino

Eventi di magnitudo 1.5 e 1.8 rilevati tra Salerno e Potenza all’alba, nessuna segnalazione di danni.

Due scosse di terremoto di lieve entità sono state registrate nelle prime ore della mattina tra il Salernitano e l’area del Golfo di Policastro. Il primo evento sismico è stato rilevato alle 6:09, con una magnitudo ML 1.5, a tre chilometri a ovest di Bellosguardo, in provincia di Salerno. Il sisma si è verificato a una profondità di quattordici chilometri.

Una seconda scossa è stata registrata alle 6:37, con una magnitudo ML 1.8, nella zona del Golfo di Policastro, tra le province di Salerno e Potenza. Entrambi i movimenti tellurici rientrano tra gli eventi di bassa magnitudo e non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.