Napoli, incidente tra scooter e auto a Secondigliano: uomo morto dopo una settimana La vittima è un uomo di 82 anni che una settimana fa, alla guida del suo scooter, ha impattato contro un'automobile a Secondigliano, periferia Nord di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Era rimasto coinvolto un incidente stradale esattamente una settimana fa: dopo 7 giorni, purtroppo, non ce l'ha fatta. Un uomo di 82 anni, infatti, è morto nella giornata odierna, sabato 8 febbraio, all'ospedale del Mare di Napoli, dove era stato ricoverato dopo l'incidente. L'impatto risale, come detto, a una settimana fa, sabato 1° febbraio 2025: la vittima, alla guida del suo scooter, mentre stava percorrendo via Regina Margherita, a Secondigliano, periferia settentrionale di Napoli, ha impattato lateralmente con una Fiat Panda, guidata da un giovane di 26 anni. Soccorso immediatamente dai sanitari del 118, l'anziano era stato portato nel nosocomio di Ponticelli, dove oggi, dopo una settimana, è purtroppo deceduto.

Il conducente dell'auto sottoposto ai test tossicologici

I rilievi per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità sono stati effettuati dall'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli. Il giovane di 26 anni alla guida della Fiat Panda con la quale si è scontrato lo scooter della vittima è stato sottoposto anche agli esami tossicologici per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue al momento dell'incidente: i test hanno dato esito negativo.