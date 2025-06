video suggerito

Due feriti a colpi di pistola durante la processione della Madonna dell’Arco a Napoli: un arresto Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver ferito a colpi di pistola due soggetti, nella zona delle Case Nuove a Napoli, durante la processione per la Madonna dell’Arco dello scorso 13 aprile. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dopo poco più di un mese la Polizia di Stato è venuta a capo della sparatoria avvenuta lo scorso 13 aprile nella zona delle Case Nuove a Napoli, durante la processione religiosa per la Madonna dell'Arco, in cui rimasero feriti gravemente due uomini di 23 e 31 anni: nella mattinata di oggi, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato di duplice tentato omicidio, porto e detenzione di arma da sparo, con l'aggravante delle modalità mafiose. Secondo gli inquirenti, l'arrestato è legato a gruppi criminali riconducibili al clan Contini.

Gli spari dopo una lite tra donne durante la processione

Gli spari hanno avuto luogo, come detto, il 13 aprile scorso nella zona delle Case Nuove, precisamente in via Giovanni Tappia, nel centro di Napoli. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea, hanno permesso di appurare che, in occasione della processione religiosa, si era verificato un litigio tra donne, legate a contesti malavitosi del quartiere, a causa di dissidi pregressi; nella lite è stata coinvolta anche la moglie di uno dei due uomini feriti, legata da vincoli di parentela con elementi di spicco della criminalità organizzata della zona.

L'uomo, 31 anni, intervenuto per difendere la moglie, è stato così ferito a colpi di pistola dal soggetto arrestato oggi, legato invece da legami di parentela con la fazione criminale avversa; a causa dei numerosi colpi esplosi in mezzo alle tante persone che partecipavano alla processione, è rimasto ferito anche un 23enne, estraneo alla lite, che si trovava in quel momento sulla traiettoria dei proiettili.

Leggi anche Agguato a Casoria, 49enne ferito a colpi di pistola

Il 23enne ha perso l'occhio sinistro

È stato purtroppo proprio il giovane, come detto estraneo ai fatti, a riportare le conseguenze peggiori: raggiunto da una pallottola nell'area orbitale, il 23enne ha purtroppo perso l'occhio sinistro. Il 31enne, invece, è stato ferito a un'arteria, ma non ha riportato gravi conseguenze.