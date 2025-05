video suggerito

Due benzinai accoltellati all’Arenella durante un tentativo di rapina: caccia a tre uomini I due dipendenti del distributore di carburante, che sorge in via Domenico Fontana, hanno reagito al tentativo di rapina e sono stati accoltellati dai malviventi, tre uomini con il volto coperto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un sanguinoso tentativo di rapina è andato in scena nella serata di ieri, venerdì 30 maggio, all'Arenella, quartiere collinare di Napoli. Tre uomini con il volto travisato, a bordo di un'automobile, sono improvvisamente arrivati in un distributore di carburante in via Domenico Fontana: scesi dal veicolo, i tre malviventi hanno tentato di rapinare i due dipendenti presenti in quel momento dell'incasso giornaliero. I due benzinai, però, hanno reagito alla rapina e sono state feriti con un'arma da taglio; fallito il tentativo di rapina, i tre malviventi sono fuggiti a bordo dell'auto con la quale erano arrivati.

I due benzinai, invece, sono stati soccorsi dai sanitari e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli. Fortunatamente, hanno riportato ferite lievi: uno ha riportato una ferita da taglio all'arto superiore, mentre un altro una lacerazione del deltoide; medicati, sono stati entrambi dimessi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Arenella della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la precisa dinamica del tentativo di rapina e per identificare i tre responsabili che, come detto, dopo aver ferito i due benzinai si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.