Incendio al Real Albergo dei Poveri a Napoli, a fuoco lo scalone: “Raid di vandali con i motorini” Incendio sullo scalone di Palazzo Fuga in piazza Carlo III. I comitati: “Va tutelato. Spesso è preda dei raid di giovani con i motorini”

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio al Real Albergo dei Poveri di piazza Carlo III a Napoli. Il rogo è scoppiato nella serata di ieri. Le fiamme hanno coinvolto lo scalone principale di Palazzo Fuga, visibile anche dalla strada. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia Locale. L'incendio è stato poi domato grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco. Ma non finisce qui. Perché i residenti e i comitati civici segnalano anche "scorribande di scooter e motorini che imperversano sullo scalone centrale della struttura Settecentesca". "È una cosa inaccettabile – commenta Antonio Pariante, del comitato Santa Maria di Portosalvo – le istituzioni intervengano subito per tutelare questo bene inestimabile della città".

I comitati: "Palazzo Fuga va tutelato"

I residenti chiedono che siano installate delle transenne protettive. Le immagini sono del direttivo della associazione culturale apartitica Piazza Carlo III e ponti Rossi acquedotto romano e comitato Palazzo Fuga, che con Osvaldo De Mase afferma: "Da tempo segnaliamo il degrado e l'abbandono dello scalone d’onore monumentale del Palazzo Fuga sito Unesco a rischio".

Proprio l'Albergo dei Poveri è al centro di un progetto di riqualificazione che vede collaborare il Comune di Napoli con il Ministero della Cultura. Palazzo Fuga sarà interessato da lavori di risistemazione, con i fondi PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR), che ne dovrebbero fare un complesso multidisciplinare, con una parte destinata al Museo Archeologico MANN 2.

Nel frattempo, il Comune di Napoli lo ha affidato al regista premio Oscar per la "Grande Bellezza", Paolo Sorrentino, per farne il suo quartier generale del suo prossimo film ambientato a Napoli. La pellicola, prodotta dalla società The Apartment, sarà girata tra Napoli e Capri. All'Albergo dei Poveri ci saranno gli uffici della produzione, che quelli dei costumi, e i casting per i provini delle comparse. E saranno depositate anche le scenografie. Per tre mesi Palazzo Fuga si trasformerà in una piccola Cinecittà. I locali, infatti, sono molto più ampi rispetto a quelli messi a disposizione dal Comune a Palazzo Cavalcanti, dove si trova attualmente l'ufficio del Cohousing Cinema di Napoli istituito nel 2019 dall'ex giunta De Magistris. L'assegnazione dei locali del Real Albergo dei Poveri è avvenuta con la delibera 76 del 23 marzo scorso, proposta dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha concesso l'uso temporaneo dei locali al piano terra alla società The Apartment per gli uffici di produzione del film dal 3 aprile al 23 settembre 2023.