Concorso Oss Campania per 25mila candidati, prove lunedì: test sorteggiati la mattina con i carabinieri

Partono lunedì 3 novembre le prove del concorsone per assumere 1274 Oss (Operatori Socio-Sanitari) in Campania a tempo indeterminato. Al via la carica per i 25mila candidati. I test con le batterie di domande che saranno somministrate saranno selezionati direttamente la mattina di lunedì, alla presenza delle forze dell'ordine. Questa la decisione dell'agenzia privata che sta organizzando la selezione, dopo le polemiche degli scorsi giorni, dove si era ventilata la possibilità di anticipare la data del sorteggio dei test al 28 ottobre. A denunciare il rischio di presunte anomalie era stato Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale: "L'estrazione delle domande – spiega Nappi – avverrà nel pieno rispetto delle regole e della trasparenza. Sarà effettuata, come legge impone, lo stesso giorno dell’inizio delle prove e alla presenza delle forze dell’ordine, e non una settimana prima del concorso".

Il concorsone era stato sospeso il 23 settembre per "rischio porcherie"

Le prove del concorso per Oss della Campania si sarebbero dovute svolgere il 23 settembre scorso. A sorpresa, però, 5 giorni prima, le Asl di Napoli e Salerno, che hanno bandito la selezione hanno sospeso le procedure a tempo indefinito. Il governatore Vincenzo De Luca, in quell'occasione ha spiegato che c'era il rischio di "porcherie" e "della possibile vendita dei posti, a cifre anche di 15mila euro". Era stato lo stesso De Luca a chiedere che i test si svolgessero alla presenza delle forze dell'ordine. Sulla selezione sono in corso controlli della Procura della Repubblica. I sindacati avevano chiesto di non annullare il concorso, per dare una risposta all'enorme problema del precariato nel settore. Le prove sono quindi state riprogrammate per il 3 novembre. Partiranno lunedì, salvo imprevisti, e dureranno fino al 7 novembre. Appuntamento, quindi, al Teatro Palapartenope, per i 12mila candidati che hanno fatto il concorso per il bando dell'Asl Napoli 1 Centro. Mentre gli altri 12mila che si sono registrati per il bando dell'Asl di Salerno sosterranno le prove al Palavesuvio. Nel frattempo, i concorsi per Oss proseguono a livello locale. L'Ospedale Cardarelli il 27 ottobre ha bandito una selezione per 16 posti per Oss a tempo determinato per 6 mesi.