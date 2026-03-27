Burger King chiuso alla Stazione di Napoli, piano in Prefettura per salvare i 28 dipendenti licenziati

I lavoratori di Burger King in presidio

C'è un piano alla Prefettura a Napoli per salvare i 28 dipendenti licenziati dopo la chiusura del ristorante Burger King alla Stazione Centrale. Il Prefetto Michele di Bari si è rivolto a Grandi Stazioni Retail, la società proprietaria dei locali a piazza Garibaldi, affinché l'azienda che subentrerà nella gestione possa riassumere i lavoratori che hanno perso il posto con lo stesso inquadramento. La vertenza è stata al centro di un tavolo al Palazzo di Governo che si è tenuto questa mattina, venerdì 27 marzo.

Si tratta solo dell'ultimo appuntamento, dopo quelli già tenuti nelle scorse settimane, in Prefettura. All’incontro di oggi erano presenti l’Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, l’Assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani, l’Amministratore Delegato della società Grandi Stazioni Retail spa, Elena Sorlini, il Rappresentante Legale della società Cigar1, Maurizio Raviolo, nonché i Segretari Generali delle Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil Campania, Luana di Tuoro, e Uiltucs Uil Campania, Giuseppe Silvestro.

Durante la riunione, è stato fatto il punto sulle attività interistituzionali dedicate al futuro occupazionale dei 28 dipendenti del punto vendita a marchio Burger King presente nella stazione centrale di Napoli. A seguito della cessazione delle attività presso la stazione ferroviaria, infatti, è stata attivata una procedura di licenziamento collettivo per tutto il personale ivi impiegato.

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Nel corso dell’incontro, i convenuti hanno concordato per la definizione della vertenza con la condivisione di un protocollo operativo che individui ogni procedura utile al ricollocamento del personale coinvolto. A tal proposito, è stato rivolto un invito a Grandi Stazioni Retail perché, in fase attuativa del redigendo protocollo, voglia sollecitare le aziende affidatarie dei locali ricavabili in esito ai lavori di ristrutturazione, affinché sia riutilizzato il personale già impegnato a parità di profili professionali. Il tavolo prefettizio sarà pertanto riaggiornato a breve.