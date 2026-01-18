Cellulare alla guida, a Pozzuoli dieci patenti ritirate in due giorni dalla Polizia Municipale

Serrati controlli al Codice della Strada quelli messi in campo negli ultimi giorni a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dalla Polizia Municipale, guidata dal comandante Felice De Silva. Posti di controllo, anche in borghese, sono stati istituiti in punti strategici della città dei Campi Flegrei, al fine di evitare comportamenti imprudenti alla guida che, spesso, possono provocare incidenti stradali e mettere così a repentaglio l'incolumità degli automobilisti. Così, durante le operazioni, gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli hanno ritirato 10 patenti di giuda in due giorni, ad altrettanti automobilisti che sono stati sorpresi mentre utilizzavano il cellulare alla guida; le patenti ritirate sono state trasmesse alla Prefettura di Napoli, che ora disporrà la sospensione, che può variare da 15 giorni a 2 mesi.

Controlli anche con il targa scanner

I controlli della Polizia Municipale a Pozzuoli

Ulteriori controlli sono stati effettuati nei punti di accesso alla città di Pozzuoli, come ad esempio lungo la Domitiana: per le operazioni, gli agenti della Municipale si sono avvalsi dell'utilizzo del targa scanner, dispositivo di alta tecnologia che consente di identificare irregolarità come assicurazioni scadute, revisioni mancanti o di verificare se il veicolo risulta rubato o segnalato. Grazie al dispositivo tecnologico, gli agenti sono riusciti a identificare e sanzionare 15 auto senza revisione, 5 senza copertura assicurativa, 2 autisti alla guida senza patente e uno con patente revocata; inoltre, sono stati eseguiti diversi fermi amministrativi per guida di motocicli senza indossare il casco.