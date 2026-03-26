Due 15enni armati di coltello a scuola: scoperti da un docente, arriva la Polizia

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Due ragazzini di 15 anni sono stati sorpresi nei bagni della propria scuola armati di coltello da un professore, che ha avvertito subito la polizia. La vicenda è avvenuta presso un istituto scolastico in via Arcangelo Ghisleri, nel quartiere Scampia di Napoli. Gli agenti sono subito arrivati sul posto, sequestrando l'arma e denunciando a piede libero i due giovanissimi, prima di riaffidarli ai genitori. I due non avrebbero spiegato i motivi per cui si sono presentati armati a scuola.

Tutto è accaduto nella mattina di ieri, quando un professore ha notato i due giovani, entrambi 15enni napoletani, armeggiare con un coltello all'interno dei bagni della scuola. A quel punto, ha chiamato immediatamente la Polizia, intervenuta subito dopo: i due ragazzi avevano ancora con loro l'arma, un coltello a farfalla con una lama di dieci centimetri, immediatamente sequestrata. Entrambi sono stati anche denunciati per concorso in porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, per poi essere riaffidati ai genitori.

La vicenda è avvenuta proprio poche ore dopo i fatti di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un ragazzino di 13 anni ha accoltellato la propria insegnante di francese, tuttora in ospedale in condizioni gravi ma stabili. Il 13enne non è imputabile, ma si trova ora in una comunità protetta. Un fatto di cronaca che ha riacceso i riflettori sulla facilità con cui i più giovani riescono a procurarsi armi e come riescano ad accedere negli istituti scolastici spesso con armi di vario tipo nascoste addosso o negli zainetti, nonché sulle responsabilità dei genitori soprattutto per quanto riguarda i minori di 14 anni, che per la legge italiana sono impunibili.