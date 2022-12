In migliaia per il brindisi ai baretti di Chiaia la Vigilia di Natale, i vigili chiudono via Bisignano Scattata l’ordinanza anti-caos del sindaco Manfredi. I vigili hanno apposto le transenne e chiuso la strada per due ore, fino alle 19,30.

A cura di Pierluigi Frattasi

Caos movida alla Vigilia di Natale ai baretti di Chiaia. Migliaia di persone, soprattutto giovani, si sono riversate ieri pomeriggio nelle strade del centro storico per i tradizionali aperitivi che precedono il cenone di Natale, nonostante il monito del Comune lanciato negli scorsi giorni ad evitare gli assembramenti. È scattata così l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi, firmata giovedì pomeriggio. Via Bisignano, la strada dei baretti, è stata così chiusa dagli agenti della Polizia Locale per assembramenti, per circa due ore: dalle 17,30 alle 19,30.

Strada chiusa con le transenne per due ore

La strada è stata chiusa con le transenne, accuratamente predisposte dall'amministrazione nelle scorse ore, in corrispondenza delle principali piazze e strade della movida del centro storico e del Lungomare. I vigili urbani hanno fatto defluire le persone presenti in quel momento nella strada, fino a quando non è stato ripristinato l'ordinato flusso delle persone.

Cosa prevede l'ordinanza sindacale per le festività di Natale?

Fermo restando il rafforzamento dei controlli, in dette strade ed in quelle ricomprese nelle aree sopra riportate, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del 24 e del 31 dicembre 2022: