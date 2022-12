Natale a Napoli 2022, strade chiuse con la folla e stop aperitivi nei bicchieri di vetro: l’ordinanza Ordinanza del sindaco Manfredi per Natale: chiuse le strade e le piazze del centro storico in caso di affollamento. Stop vendita per asporto di bibite in bar e ristoranti nei contenitori di vetro e lattine.

A cura di Pierluigi Frattasi

Strade del centro storico chiuse dalla Polizia Locale in caso di affollamento e stop aperitivi nei bicchieri di vetro da asporto in bar e ristoranti. Arriva l’ordinanza di Natale del Comune di Napoli per regolare movida e flussi di turisti, concordata con Prefettura e Questura. Un piano di interventi per fronteggiare, per le prossime festività natalizie, i fenomeni di assembramento, specie nelle zone della movida cittadina, per la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica.

Strade e piazze chiuse in caso di affollamento

L’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi, che sarà pubblicata nelle prossime ore, indicherà le strade e le piazze che potranno essere eventualmente chiuse in caso di assembramento dai vigili urbani, così come avvenuto anche negli scorsi anni. Si tratta delle piazze più frequentate dai turisti, come via Toledo, piazza del Gesù, piazza Bellini, piazza del Plebiscito, piazza Vanvitelli e via Scarlatti e via Luca Giordano al Vomero.

In caso di sovraffollamento, i vigili urbani metteranno le transenne per chiudere le piazze, facendo defluire le persone, attraverso appositi corridoi. L’accesso da parte di ulteriori cittadini resterà temporaneamente interdetto fino al termine dell’emergenza.

Stop vendita bibita in lattine per asporto

Stop anche alla vendita e alla somministrazione di bibite in lattina o in contenitori di vetro in bar e ristoranti nelle zone della movida. Con l’eccezione dei servizi ai tavoli.

Rafforzati i controlli

Saranno potenziati i controlli delle forze dell’ordine nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle dove di solito si riscontra un movimento di persone più elevato e nella zona di San Rocco, Frullone e via Emilio Scaglione, nonché dei quartieri Spagnoli, per la prevenzione ed il contrasto di eventi criminosi.

La decisione è arrivata ieri nel corso della riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli Claudio Palomba, con la partecipazione del questore Alessandro Giuliano, del colonnello dei Carabinieri Christian Angelillo, del comandante provinciale della Guardia di finanza Paolo Borrelli, dell'assessore alla Polizia municipale e alla legalità del Comune di Napoli Antonio De Iesu e del comandante della Polizia metropolitana Lucia Rea.

Sensi unici e ztl di Natale

A San Martino al Vomero, istituito il divieto di transito veicolare in via Tito Angelini dall’incrocio con via Annibale Caccavello fino a piazzale San Martino, dalle 18,30 alle 23 e fino a cessate esigenze a eccezione dei mezzi di emergenza, soccorso e forze ordine.