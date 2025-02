Camion contro furgone sulla Cilentana, un ferito grave in ospedale a Salerno

video suggerito

A cura di Nico Falco

Un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 7 febbraio, lungo la strada Cilentana: per cause che restano da accertare si sono scontrati un camion che trasportava gasolio e un furgone. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i sanitari del 118, la vittima è stata portata in eliambulanza all'ospedale di Salerno.

Lo schianto nei pressi dello svincolo tra Forìa e Poderia, in provincia di Salerno, intorno alle 15.30. I veicoli si sono scontrati frontalmente, è verosimile che uno dei due fosse in fase di sorpasso e avesse quindi invaso la corsia opposta della carreggiata. Feriti entrambi i conducenti. L'uomo alla guida del camion è stato trasportato all'ospedale di Vallo ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Decisamente più seria la situazione del conducente del furgone, apparso subito molto grave; l'uomo è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 e portato in ambulanza a Salerno, per ridurre i tempi è stato fatto intervenire l'elicottero.

Per i soccorsi, e per il ripristino della carreggiata con la rimozione dei veicoli coinvolti, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino; sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Sapri e i carabinieri della Compagnia di Sapri. A seguito dell'incidente è stato necessario interdire temporaneamente la circolazione sul tratto interessato in entrambi i sensi di marcia.