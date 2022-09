Avrà una medaglia il bimbo costretto a indossare al contrario la maglia del Napoli a Firenze Il bambino accolto in Comune dal sindaco Gaetano Manfredi che gli donerà una medaglia celebrativa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Avrà una medaglia Antonio, il bimbo di 9 anni tifoso del Napoli costretto ad indossare la maglia azzurra alla rovescia nella partita con la Fiorentina del 28 agosto scorso allo stadio Franchi. Al bimbo, come raccontato dal padre, fu consigliato da uno steward dell'impianto sportivo questo stratagemma per evitare episodi spiacevoli con i tifosi viola. Un episodio che ha scatenato molte polemiche a livello nazionale, anche perché va nella direzione diametralmente opposta ai valori inclusivi dello sport e del calcio, che vogliono invece avvicinare sempre più le famiglie allo stadio.

Il bimbo ricevuto dal sindaco, avrà una medaglia

Il piccolo Antonio sarà ricevuto domani, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 18,30, a Palazzo San Giacomo, dal sindaco Gaetano Manfredi, insieme al consigliere comunale Luigi Musto. Il bimbo sarà accompagnato dal papà. Entrambi sono stati protagonisti di uno spiacevole episodio nella partita del Napoli a Firenze in cui gli fu consigliato dagli steward, in un settore dello stadio Franchi, di girare al contrario la maglia del Napoli per evitare possibili contestazioni. Dopo aver assistito ieri allo Stadio Maradona alla vittoriosa partita di Champions League con il Liverpool, i due saranno accolti in Comune per ricevere una medaglia celebrativa e sentire la vicinanza delle Istituzioni già manifestata nell’immediatezza del fatto, all’insegna dello sport come fattore di aggregazione e rispetto.

La gara è finita al centro delle polemiche anche per la lite tra Spalletti e un tifoso che, dietro la panchina, ha inveito contro l’allenatore per novanta minuti. I due sono arrivati al confronto al termine della gara. Il piccolo tifoso partenopeo era in tribuna con il papà. Antonio arriva dalla Francia, ma la sua famiglia ha origini napoletane e lui ha chiesto di vedere il Napoli dal vivo. Allo stadio adora indossare la maglia azzurra di Dries Mertens.