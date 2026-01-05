Ancora chiusa la discesa delle Terme di Agnano dopo 40 giorni, sarà riaperta a metà dopo i lavori

Ancora chiusa via Agnano agli Astroni, la strada che porta alle Terme di Agnano, dopo la frana del 25 novembre scorso. Oltre un mese è trascorso da allora, ma al momento non si sa quando l'arteria stradale riaprirà alla circolazione. Traffico in tilt in tutta la zona, in particolare via Nuova e Vecchia Agnano e via Provinciale San Gennaro.

"Ad oggi – spiegano a Fanpage.it fonti della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta – non è stata data una data. Ma attendiamo a breve aggiornamenti in merito dall'ufficio strade centrale competente per la viabilità principale, rispetto ai tempi della messa in sicurezza e riapertura almeno della mezza carreggiata stradale".

Insomma, la strada potrebbe essere riaperta a metà nei prossimi giorni. Ma al momento non si sa ancora quando. Il Comune di Napoli nelle scorse settimane ha eseguito i sopralluoghi. Adesso, bisogna fare i lavori di messa in sicurezza dell'area oggetto di dissesto del costone. Una volta ultimati, si potrà finalmente riaprire la strada. Il cedimento era avvenuto la sera dello scorso 25 novembre. La strada che costeggia le terme alla periferia occidentale di Napoli è stata interdetta alla circolazione automobilistica a causa di uno smottamento provocato dalle abbondanti piogge che hanno colpito la città in quelle ore.

Caos traffico a Napoli ovest

Anche oggi, la zona di Agnano è rimasta congestionata dal traffico, con ingorghi in tutta l'area circostante le Terme di Agnano, a causa della chiusura della discesa. La strada, infatti, sorge molto vicino agli svincoli di Agnano – sia in entrata che in uscita – della Tangenziale di Napoli e serve anche a collegare chi arriva proprio dalla strada a scorrimento veloce ed è diretto a Bagnoli e a Fuorigrotta. Infine, la discesa delle Terme di Agnano serve anche a chi arriva nel quartiere dalla vicina Pozzuoli e dall'area flegrea – oppure è diretto in quella direzione. Il risultato, dunque, è che da circa un mese, complice anche le festività natalizie, il traffico nella zona è pesantemente congestionato.