Domani scuole regolarmente aperte dopo le verifiche post terremoto ai Campi Flegrei

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Domani scuole regolarmente aperte nei comuni dei Campi Flegrei: dopo le vacanze pasquali, domani mercoledì 8 aprile è fissata la riapertura regionale. Tuttavia, dopo le scosse di questa notte, sono stati disposti anche controlli e verifiche strutturali, che non hanno fatto emergere criticità. Lo ha fatto sapere la Prefettura di Napoli, dopo la riunione del Centro Coordinamento dei Soccorsi riunitosi questa mattina, alla quale hanno partecipato la Direttrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo, la Sala Operativa Regionale Unificata della Protezione Civile, la Città Metropolitana di Napoli, i comuni di Napoli, Bacoli e Monte di Procida, i Vigili del Fuoco, le Forze di polizia e l’ASL Napoli 2 Nord.

Le verifiche dopo le scosse di questa notte non hanno riscontrato criticità: dunque, domani i plessi scolastici sia comunali sia provinciali dei Campi Flegrei, apriranno regolarmente. Del nuovo sciame sismico ne ha parlato anche il professor Giuseppe De Natale, vulcanologo e dirigente di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a Fanpage.it questa mattina, spiegando che "la geochimica, insieme ai parametri geofisici, indica un progressivo riscaldamento del sistema, e un aumento del contenuto in anidride carbonica, come osserviamo da 20 anni. È probabile che ciò indichi un afflusso di magma più profondo nel serbatoio ad 8 chilometri", ha spiegato, aggiungendo poi che "per quanto ne sappiamo, il Vesuvio ed i Campi Flegrei non mostrano particolari interazioni, sono sistemi indipendenti. Infatti, non c'è mai stata alcuna correlazione tra le rispettive eruzioni".