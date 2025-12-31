Allarme smog a Napoli, +83% in due anni: flash mob di Legambiente con maschere antigas alla Stazione Marittima

Foto da Tgr Campania

Flash mob di Legambiente Campania contro lo smog e l'inquinamento alla Stazione Marittima di Napoli, questa mattina, mercoledì 31 dicembre. Gli attivisti si sono presentati con striscioni e bandiere, indossando maschere antigas in segno di protesta. L'occasione è la presentazione del rapporto di Legambiente sulla qualità dell'aria nel 2025 in Campania, con 8 città che sforano i parametri per pm10, le famigerate polveri sottili, per 35 giorni all'anno. Maglia nera ad Acerra, in cima alla lista, con uno sforamento ogni 4 giorni, e ben 69 in città, come riportato dal Tgr Campania. Emergenza anche in provincia di Napoli, in particolare nel Nolano, tra le peggiori d'Italia. Altri comuni sotto i riflettori sono San Vitaliano, Casoria e Napoli.

"Il 2025 – spiega Legambiente Campania – si chiude come un anno “nero” per la qualità dell’aria in molte città campane. Sono 8 i comuni che hanno superato il limite di 35 giorni di sforamento del PM10, con Acerra maglia nera: 90 giorni oltre i limiti, praticamente uno sforamento ogni 4 giorni. Seguono San Vitaliano (82), Casoria (70) e Napoli (64 alla centralina Ospedale Pellegrini)".

Dati peggiorati rispetto al 2023

"Il confronto con il 2023 – argomenta Legambiente Campania – è allarmante: Casoria raddoppia (+105%), Napoli segna +83%, forti aumenti anche a San Felice a Cancello e Maddaloni. L’emergenza smog resta concentrata soprattutto a Napoli e nella sua provincia, in particolare nell’area nolana. Le soluzioni sono note ma mancano interventi strutturali: servono trasporto pubblico efficiente, mobilità sostenibile, riqualificazione energetica degli edifici e investimenti su autobus e treni per pendolari. Nel focus sulla #mobilitypoverty, Napoli emerge come la città più colpita: costi elevati e carenze del trasporto pubblico costringono molti cittadini a rinunciare a lavoro, cure, studio e relazioni. Un dato che lega smog, disuguaglianze e diritto alla mobilità".