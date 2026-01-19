Agguato alla Sanità, ancora grave 19enne colpito al petto. Polizia al lavoro sui video

C’è l’ipotesi di uno scontro tra bande rivali dietro il ferimento di Raffaele Pillo e Antonio Martusciello, 19 e 20 anni, nel rione Sanità; acquisite le registrazioni della videosorveglianza.

Restano ancora gravi le condizioni di Raffaele Pillo, il 19enne raggiunto da un proiettile al torace nella notte tra sabato e domenica nel rione Sanità, nel centro di Napoli, e da allora ricoverato nell'ospedale dei Pellegrini; con lui è stato ferito il 20enne Antonio Martusciello, colpito ad un braccio, le cui condizioni non destano preoccupazione. La Polizia sta analizzando le immagini della videosorveglianza; l'ipotesi principale è quella secondo cui le ragioni sarebbero da inquadrare in scontri tra gruppi di giovanissimi della zona.

Spari alla Sanità, feriti due giovani

I due giovani stavano percorrendo in scooter vico Lammatari, stradina che conduce verso piazza Sanità, quando sono stati bersagliati di proiettili. Pillo, che era alla guida, è stato colpito al petto; operato d'urgenza, è ora ricoverato in Rianimazione; Martusciello, seduto dietro, è stato colpito da una pallottola al braccio. A terra la Polizia Scientifica ha repertato i segni di una decina di proiettili, alcuni hanno anche danneggiato delle automobili parcheggiate.

Sia Martusciello che Pillo, rispettivamente classe 2005 e 2006, sono della zona, nonostante il 19enne risulti residente a Giugliano. Per nessuno dei due sono emersi precedenti penali di rilievo né collegamenti evidenti con la criminalità. L'eventualità di un errore di persona, inizialmente circolata, sembra essere smentita: probabilmente non si è trattato di un agguato premeditato ma pare fuori dubbio che, chi ha sparato, fosse consapevole dell'identità dei due sullo scooter.

Acquisite immagini della videosorveglianza

Gli spari sarebbero avvenuti alla fine di vico Lammatari, poco prima di piazza Sanità. Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli (dirigente Giovanni Leuci). Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni di diverse telecamere di sorveglianza, sia quelle della piazza, sia quelle che coprono le strade attigue.