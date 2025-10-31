napoli
video suggerito
video suggerito

Aggredisce un poliziotto con un coltello, 38enne arrestato in centro a Napoli

L’uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha aggredito un poliziotto: fortunatamente, il fendente ha lacerato solo l’uniforme dell’agente.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Valerio Papadia
33 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata di ieri, giovedì 30 ottobre, in centro a Napoli, dove un agente della Polizia di Stato è stato aggredito con un coltello durante un controllo. Nella fattispecie, i poliziotti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un edificio di proprietà del Demanio sito in via Cardinale Seripando, a due passi da via Foria e non molto distante dalla zona della Stazione Centrale, all'interno del quale hanno controllato un 38enne. L'uomo, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo e, infatti, ha afferrato un coltello da cucina e ha aggredito uno degli agenti: fortunatamente, il fendente ha colpito soltanto l'uniforme del poliziotto, danneggiandola.

Soltanto dopo una colluttazione, il 38enne è stato disarmato e bloccato dagli operatori di polizia. Ristabilita la calma, l'uomo è stato identificato e tratto in arrestato: si tratta di un 38enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, che deve rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.

Cronaca
33 CONDIVISIONI
Immagine
Concorso Oss Campania per 25mila candidati, test sorteggiati lunedì con i carabinieri
Riparte il concorso per assumere 1274 Oss della Regione Campania: le nuove date
Era stato sospeso a settembre, "Vendevano i posti a 15.000 euro" l'accusa di Vincenzo De Luca
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views