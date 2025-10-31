Aggredisce un poliziotto con un coltello, 38enne arrestato in centro a Napoli

L’uomo ha afferrato un coltello da cucina e ha aggredito un poliziotto: fortunatamente, il fendente ha lacerato solo l’uniforme dell’agente.

Immagine di repertorio

Momenti di paura nella mattinata di ieri, giovedì 30 ottobre, in centro a Napoli, dove un agente della Polizia di Stato è stato aggredito con un coltello durante un controllo. Nella fattispecie, i poliziotti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in un edificio di proprietà del Demanio sito in via Cardinale Seripando, a due passi da via Foria e non molto distante dalla zona della Stazione Centrale, all'interno del quale hanno controllato un 38enne. L'uomo, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo e, infatti, ha afferrato un coltello da cucina e ha aggredito uno degli agenti: fortunatamente, il fendente ha colpito soltanto l'uniforme del poliziotto, danneggiandola.

Soltanto dopo una colluttazione, il 38enne è stato disarmato e bloccato dagli operatori di polizia. Ristabilita la calma, l'uomo è stato identificato e tratto in arrestato: si tratta di un 38enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, che deve rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione.