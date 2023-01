Agente preso a testate e pugni da un detenuto nel carcere di Poggioreale: in ospedale con il naso rotto Il poliziotto è stato aggredito nel padiglione Avellino, reparto di alta sicurezza del carcere napoletano: la denuncia è arrivata dal sindacato Asppe.

Un agente della Polizia Penitenziaria aggredito da un detenuto a suon di testate e pugni nel carcere di Poggioreale, a Napoli: la denuncia arriva da Luigi Castaldo, segretario regionale del sindacato Asspe. La violenta aggressione si è verificata questa mattina, lunedì 9 gennaio, nel padiglione Avellino, reparto di alta sicurezza del penitenziario napoletano: l'agente è stato colpito al volto con una testata e poi con un pugno; ha riportato la rottura del setto nasale ed è ricoverato in ospedale, dove dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico.

"Purtroppo parlare di trattamento e rieducazione in un contesto come Poggioreale è pura utopia. La mancanza di personale mette in seria discussione l'operatività della Polizia penitenziaria e anche la sicurezza di tutti" ha dichiarato Castaldo. "Il personale di Polizia penitenziaria è abbandonato a se stesso, non ha punti di riferimento: oggi manca il rispetto delle Istituzioni. Urge un segnale forte di presenza dello Stato affinché si ripristino i valori fondamentali di legalità e giustizia, maggior rispetto per il Corpo di Polizia penitenziaria, quotidianamente martoriato da eventi critici quotidianamente che mettono in discussione il prestigio e l'onore di servitori dello Stato" ha detto invece Claudio Marcangeli, segretario generale dell'Asspe.

Cinque cellulari sequestrati nel carcere di Poggioreale

Proprio oggi il Sappe, altro sindacato di Polizia Penitenziaria, ha reso noto il sequestro di cinque telefoni cellulari nel carcere napoletano di Poggioreale. I cellulari sono stati scoperti addosso a una donna che era entrata nel penitenziario partenopeo per fare visita al suo compagno detenuto.